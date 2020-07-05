Demir Grup Sivasspor maçının ardından Demir Grup Sivasspor maçının ardındanFuat Çapa Kırmızı karttan sonra 1 puan için mücadele ettikRıza Çalımbay Zor olacağını biliyorduk'Mert Hakan ve Emre Kılınç gitti''2 günde 1 maç oynuyoruz'Olgucan KALKAN - Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0...

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Fuat Çapa Kırmızı karttan sonra 1 puan için mücadele ettik

Rıza Çalımbay Zor olacağını biliyorduk

'Mert Hakan ve Emre Kılınç gitti'

'2 günde 1 maç oynuyoruz'

Olgucan KALKAN - Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Her şeyden önce güzel bir maç ortaya koyduklarını ifade eden Rıza Çalımbay, 'İki taraf da iyi mücadele etti. Biz eksiklerimize rağmen iyi oynadık. Olmayan oyuncularımızın yerine oynayanlar da iyi oynadık. İlk yarı dengede geçti. İkinci yarı biz özellikle rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra oyun üstünlüğünü aldık. Ancak girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Bir tanesini değerlendirdik onda da VAR'a takıldık. Kasımpaşa'nın iyi dönemine rastladık. İstikrarı yakalamışlardı. Zor olacağını biliyorduk. Savunmada, orta sahada her yerde iyi mücadele ettik. 3 puanı almayı isterdik ama bazı şeyleri gerçekleştiremedik. Önümüzde 4 maç var, yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz' diye konuştu.

'MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ GİTTİ'

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon takımda olmayacağını bir kez daha hatırlatan Çalımbay, 'Hayırlı olsun. Mert Hakan ve Emre gitti. Mert Hakan gergin ya da sinirli değildi. Bizim için geçen hafta oynadığımız Kayserispor maçı önemliydi. Mert Hakan'ın penaltı kaçırmasının gerginliği vardı. O da iyi oynayarak gitmek istiyor. Sezon başından beri iyi çalışıyor. Geçen sene 9 maç oynamış, bu sezon neredeyse tamamında yer almış. Ancak bugün bir gerginliği yoktu. Çok yoruldu, havanın da etkisi vardı. Zten öyle bir şey olmaz. Buna ben izin vermem' ifadelerini kullandı.

'2 GÜNDE 1 MAÇ OYNUYORUZ'

Zor bir fikstürden geçtiklerini, 2 günde 1 maç oynadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, 'Bu konuda basına kızıyoruz. Şu anda bize yapılan kimseye yapılmadı. Biz 2 günde 1 maç oynuyoruz. Buradan döneceğiz, 2 gün sonra Malatyaspor ile oynayacağız. 2 gün sonra da yine buraya Fenerbahçe deplasmanına geleceğiz. Kimsenin böyle bir fikstürü yok. O da bizim mütevazılığımızdan. Bunu bizim dışımızda ne basın, ne yazarlar eleştirmiyor. Sadece dün Rıdvan Dilmen söyledi. Onun dışında federasyon da bakıyor. Bugün 5 eksiğimiz vardı. Yarın belki daha fazla olacak. Ligin sonu geldikçe kartlar ortaya çıkıyor. Böyle bir fikstür yapmaları çok yanlış. Bilerek mi yapıyorlar anlamadım. Kupada da bize aynısı yaptılar' şeklinde konuştu.

FUAT ÇAPA KIRMIZI KARTTAN SONRA 1 PUAN İÇİN MÜCADELE ETTİK

Hadergjonaj'ın kırmızı kart görmesinin ardından önceliklerinin 1 puan olduğunu dile getiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, 'Bugün bizim adımıza iyi bir netice aldığımızda önümüzdeki fikstürü göz önünde bulundurursak matematiksel olarak olmasa da ligde kalma maçımızdı. Sivasspor'un geçen haftadan sonra değişik bir motivasyonla buraya geleceğini biliyorduk. Geçiş oyununu iyi oynayan takımlardan birisi. Bunu ligin ilk devresinde de gördük. Buna önlem almamız gerekiyordu. Kaptırdıkları toplarda hemen baskıya alıyorlardı. Biz de oyunun yönünü değiştirerek oynamaya çalıştık. Çıkışlarda topu doğru değerlendiremedik. Pas hataları, top kontrol hataları yaptık. Bunda hava şartlarının da, rakibin baskısının da alakası var. 30, 35 dakika yüksek tempoda geçtik. Biz bile kenarda zorlanırken, oyuncuların durumunu düşünemiyorum. Maçın ilk yarısında Aytaç ve Koita'nın anlaşamadığı bir pozisyon var. Yakaladığımız en net pozisyon. Bunun dışında neredeyse pozisyon vermedik. Son 20, 25 dakika etkili oyuncularımızı alacaktık. Hadergjonaj'ın kırmızı kartı hesapları değiştirdi. Bu sefer 1 puan için oynadık. Rakibe de pozisyon vermedik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Geldiğimizden beri gereken mücadeleyi gösteriyorlar. Az pozisyon verdik, gol yemedik. Bunlar güzel taraflar. Daha önceki maçlara göre az pozisyona girdik. Fiziksel olarak ligin en kaliteli takımlardan birine karşı oynadık. Bizim için 8, 9 haftalık süreç olumlu geçti. Galatasaray maçı çok erkendi. Ancak Antalyaspor maçındaki oyun bizim daha sonraki süreçte bu işi başaracağımızı gösterdi. Önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar alarak ligi daha iyi bir noktada bitirmek için mücadele edeceğiz. 8-9'uncu sıranın üstü zaten şu an mümkün gözükmüyor. Ancak oralarda bitirirsek bizim için iyi olur' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA