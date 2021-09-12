Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan maçta hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ile İlker Takpak üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, son oynanan maçın 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Pereira, ligin 3'üncü haftasında Altay ile oynadıkları maçın 11'inde yer alan Szalai ile Valencia'ya yedekler arasında yer verirken Nazım Sangare, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. Bu 5 oyuncunun yerine ise Serdar Aziz, Zajc, Rossi, Mesut Özil ve Berisha ilk 11'de görevlendirildi.

Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat ile Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur unutulmadı. Karşılaşma öncesinde Yarsuvat ve Mamur için saygı duruşunda bulunuldu.