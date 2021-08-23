Demir Grup Sivasspor maçından notlar
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Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Demir Grup Sivasspor maçından notlar
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde 5-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçına aynı 11'ler ile çıkarken, ligdeki Demir Grup Sivasspor karşısında da kadroda değişikliğe gitmedi. Deneyimli teknik adam, Sivasspor mücadelesinde de aynı 11 ile sahaya çıktı.

ABDULKADİR PARMAK İLE DORUKHAN YOKTrabzonspor'da gribal enfeksiyon geçiren Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Dorukhan, Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.SIOPIS İLK KEZTrabzonspor'un perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ile oynadığı maçın öncesinde kente gelen ve bordo mavili takımla sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Siopis, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez Trabzonspor ile bir resmi maçın kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşmada Yunan oyuncuyu kulübede oturttu.TARAFTARLAR İLGİSİZ KALDITrabzonsporlu taraftarlar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına yeterli ilgiyi göstermedi. Belirlenen kapasitenin önemli bölümü boş kalırken, maça gelen az sayıda taraftar ise kaşrılaşma öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi.ÇAYKUR RİZESPOR BAŞKANI DA MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Trabzon - Rize dostluk mesajlarının ardından Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran da Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesini Medical Park Stadyumu'na gelerek tribünden izledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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