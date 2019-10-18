Demir Grup Sivasspor maçından notlar

18.10.2019 20:34

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın hakemliğini Ali Palabıyık yaparken, Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam üstlendi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Lige verilen milli ara sonrası taraftarının karşısına çıkan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim, son lig maçındaki Gençlerbirliği müsabakasının 11'ine göre kart cezalısı Mariano dışında Selçuk, Donk, Feghouli ve Nagatomo'ya görev vermedi. Sarı-kırmızılılar maça Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Emre Mor, Belhanda, Ömer, Babel, Andone ilk 11'i ile çıktı.SARI-KIRMIZILILARDA ÖNEMLİ EKSİKLERSarı-kırmızılılarda zorlu maçta önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Lemina ve Falcao ile cezası devam eden Mariano kadroda yer almadı. Galatasaray'da Belhanda, Marcao ve Ömer ise sınırda yer alıyor. 5 MAÇTIR KAZANAMIYORLigde 39 maçtır evinde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, son 5 maçtır ise sahadan galibiyetle ayrılamıyor. Ligde yaptığı seriyle 2016-2017 sezonundan bu yana lig maçlarında evinde taraftarlarına mağlubiyeti göstermeyen sarı-kırmızılılar, ligde son 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta galibiyet alamayan Galatasaray, 5 maçtır galibiyete hasret. Sivasspor'a ise kendi evinde puan kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, 13 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.Galatasaray'da tribünler de büyük ölçüde doldu. Milli ara sonrası evinde takımlarına destek vermek isteyen sarı-kırmızılı taraftarların karşılaşmaya ilgisi büyük oldu. Ayrıca taraftarlar, açtıkları pankart ve tezahüratlarla Mehmetçiğe destek oldu.GALATASARAY'I ZORLU FİKSTÜR BEKLİYORSivasspor maçı sonrası zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalacak olan Galatasaray, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacak. Ardından ligin 9'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Fatih Terim'in öğrencileri sonrasında ise evinde Rizespor ile mücadele edecek. 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Galatasaray, bu zorlu fikstürü de en az kayıpla atlatıp taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Kaynak: DHA