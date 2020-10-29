Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel Aviv: 1-2

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Irfan Peljto (xx), Amer Macic (xx), Davor Beljo (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) - Robin Yalçın (xx), Caner (xx), Camara (x), Uğur (xx), Yatabare (xx), Hakan (xx), Claudemir (x) (Dk.81 Kone), Gradel (xxx) (Dk.78 Ninga x), Fayçal Fajr (xx), Kayode (xx) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Irfan Peljto (xx), Amer Macic (xx), Davor Beljo (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) - Robin Yalçın (xx), Caner (xx), Camara (x), Uğur (xx), Yatabare (xx), Hakan (xx), Claudemir (x) (Dk.81 Kone), Gradel (xxx) (Dk.78 Ninga x), Fayçal Fajr (xx), Kayode (xx) (Dk.76 Cofie x)

MACABI TEL AVIV: Daniel (xx) - Kandil (xx) (Dk.65 Golasa xx), Tibi (xx), Yeini (xx), Hernandez (xx), Davidzada (xx), Peretz (xxx) (Dk.90 Saborit), Glazer (xx), Rikan (xx) (Dk.88 Karzev), Shechter(xx) (Dk.65 Pesic x), Biton (xx) (Dk.88 Cohen)GOLLER: Dk.55 Kayode (Demir Grup Sivasspor) - Dk.68 Biton (P), Dk.74 Peretz ( Maccabi Tel Aviv )SARI KARTLAR: Robin Yalçın, Camara, Claudemir, Uğur, Samassa, Ninga (Demir Grup Sivasspor) - Yeini, Peretz (Maccabi Tel Aviv)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2'nci maçında Demir Grup Sivasspor, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına 2-1 mağlup oldu. Camara'nın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Sivasspor, gruptaki 2'nci maçından da puan çıkaramadı.5'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kayode'nin ceza alanına gönderdiği topa yakın mesafeden Gradel dokunamadı. 9'uncu dakikada sağ kanattan buluşan Gradel'in sol ayağı ile içeriye ortaladığı top arka direkte bekleyen Kayode'nin başının üzerinden geçerek dışarı çıktı. 13'üncü dakikada Maccabi gole yaklaştı. Sağ kanatta Caner'in uzaklaştıramadığı topu alan Kandil bekletmeden yerden ceza alanına gönderdi. Ön direkte boş kalan Rikan, yakın mesafeden topa dokunmadı.21'inci dakikada soldan Gradel'in ortasında arka direkte Yatabare kafa vuruşunu yaptı, top az farkla dışarı gitti ama hakem öncesinde faulü belirledi.26'ncı dakikada orta alandan kaptığı topla ceza alanına hareketlenen Gradel, çapraz pozisyonda yerden vurdu, top az farkla yandan auta gitti.48'inci dakikada Maccabi atağında orta alanda topla buluşan Rikan, ceza alanını yaklaşıp kaleye şutunu çekti, üstten auta gitti.49'uncu dakikada solda buluşan Gradel'in ceza alanına ortaladığı topa Yatabare kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti. 54'üncü dakikada orta alandan Fayçal'ın pasında topla buluşan Hakan, uzak mesafeden kaleyi denedi, top dışarı gitti.55'inci dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza alanına girdikten sonra arkada boş durumdaki Kayode'yi gördü. Kayode'nin yakın mesafeden yerden dokunuşunda top ağlarla buluştu: 1-0.66'ıncı dakikada ceza alanında Camara'nın Golasa'ya müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Camara ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltı atışını kullanan Biton topu ağlara gönderdi: 1-1.71'inci dakikada soltan Gradel'in ceza alanına gönderdiği top, savunma arasındaki Yatabare'nin önünde kaldı. Onun vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.74'üncü dakikada Maccabi öne geçti. Rikan'la duvar pası yanarak ceza alanında topla buluşan Peretz'in vuruşunda kaleciden seken topu yine Peretz kafayla tamamladı ve takımını öne geçirdi: 1-2.

Karşılaşma Maccabi Tel Aviv'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

- Sivas

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin