Demir Grup Sivasspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor takımının antrenmanından görüntüler KOPENHAG - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Demir Grup Sivasspor son antrenmanını gerçekleştirdi.
Sivasspor takımının antrenmanından görüntüler KOPENHAG - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Demir Grup Sivasspor son antrenmanını gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay