Demir Grup Sivasspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı
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Demir Grup Sivasspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Sivasspor takımının antrenmanından görüntüler KOPENHAG - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Demir Grup Sivasspor son antrenmanını gerçekleştirdi.

Sivasspor takımının antrenmanından görüntüler KOPENHAG - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Demir Grup Sivasspor son antrenmanını gerçekleştirdi.

Demir Grup Sivasspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı
Demir Grup Sivasspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı
Demir Grup Sivasspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı
Demir Grup Sivasspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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