Demir Grup Sivasspor-Kopenhag

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Mykola Balakin, Volodymyr Volodin, Valentyn Kutsev (Ukrayna)Demir Grup Sivasspor: Ali...