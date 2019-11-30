Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından

30.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:44

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan 4 maçımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlen basın toplantısında çok güzel bir istikrar yakaladıklarını söyledi.

Hedeflerini ilk yarıdaki tüm maçları kazanmak olarak belirlediklerini aktaran Çalımbay, "Bu maç da bizim için başlangıç maçıydı. Kasımpaşa takımını yakından tanıyordum. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyordum. Maçın başında iyi başlayıp, sonuna kadar iyi şeyler yapmamız gerekiyordu. Maç öncesi ne konuştuysak yaptık. Maça iyi başladık. 2 tane güzel goller bulduk." dedi.

Maçın ikinci yarısında baskı yemelerine rağmen gol pozisyonları bulan taraf olduklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kontra ataklarla bir sürü gol pozisyonu yakaladık. Son pasları biraz daha iyi değerlendirebilseydik fark daha fazla olabilirdi. Arkadaşlarımdan çok memnunum. Baskıya rağmen gol yemeden istediğimiz skoru aldık. Kalan 4 maçımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Sezon başından beri bir disiplin içindeyiz, takım arkadaşlarımız özverili. Herkes kapasitesinin üstüne çıktı, herkes çok iyi oynuyor. Sonuna kadar devam ettirmeye çalışacağız ama kolay değil. Ligde puanlar yakın, 2 galibiyet aldığın zaman iyi yerlere geliyorsun, tersi olduğu zaman istemediğin yerlere gelebiliyorsun. Hepsinin farkındayız. Yakaladığımız bu istikrarı devam etmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. İyi bir arkadaşlık, iyi bir yönetim ve iyi bir taraftarımız var. Güzel bir ortam yakalandı. Önemli olan sakatsız, cezasız geçebilirsek bu maçlarımızı ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirebileceğimizi düşünüyorum."

Kemal Özdeş: "Gol atabilsek oyuna ortak olurduk"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise Sivasspor'u galibiyetinden dolayı kutladı. Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Özdeş, rakiplerinin oldukça disiplinli, sonuna kadar mücadele eden bir takım olduğunu ifade etti.

Oyunun ilk bölümünde 17 dakikada 2 gol yiyerek geriye düştüklerini aktaran Özdeş, "Oyunu oturttuğumuz anlar var, ama esas bizim için önemli olan ikinci yarı oynayacağımız oyundu. Çünkü rakibimizin bu skoru korumaya uygun bir oyun oynayacağını düşünüyorduk." dedi.

İlk yarının takımı için üretken olmadığını vurgulayan Özdeş, şunları kaydetti:

"Gol atabilsek maçın sonuna kadar puan için ortak olabilirdik oyuna. Direkten dönen bir topumuz var. Son oyuncuyu değiştirdikten sonra dönen her topta Sivas takımı farkı artırabilirdi. İkinci yarı oynadığımız oyundan memnunum. Sivas takımını da kutluyorum.

Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var, bu kötü gidişe son vermek gerekiyor. Bunun için en iyi yöntem oyunumuzu güçlü oynamaya devam etmek ve bunu geliştirmek. Bizde bunu yapacağız."

Mağlubiyetin bahanesinin olmadığını belirten Özdeş, Sivassspor takımının oldukça disiplinli ve iyi mücadele eden bir takım olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA