Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır
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Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

24.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:35
Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor ligde ilk yarının son hafta maçında yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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