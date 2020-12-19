Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
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Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

19.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:24

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 21 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı

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