Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugün bazı oyuncularımız ligi bitirmiş gibiydi. Transfer haberleri oyuncularımız etkiledi. Bu lig bu şekilde başlatılmamalıydı. Kalan 5 maçı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise "Sahasında hiç yenilmeyen Sivas'a karşı burada galibiyet etkileyici bir performanstı. Kayserispor'iun lige havlu atmayacağını gösterdik" diye konuştu.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maça gerçekten iyi başladık. Penaltıdan önce direkten dönen topumuz var, penaltı kaçırdık. Penaltıyı iyi bir şekilde kullanabilsek maç farkla olabilirdi. İlk yarı beklemediğimiz bir gol yedik ama ikinci yarı tekrar toparladık, üstün oynadık. Ataklar da geliştirdik. Hem ilk yarı, hem ikinci yarı olsun, son paslarda istediğimizi yapamadık. Beklemediğimiz bir penaltı oldu. Bilmiyorum, bize göre penaltı değil gibi geldi. Ondan sonra da bütün riskleri aldık, maalesef gol bulamadık ama pozisyonlar bulduk. Bazı arkadaşlarımızdan maalesef memnun değiliz. Sanki lig bitmiş gibi oynadılar. En çok üzüldüğüm Hakan'ın penaltıyı kaçırması. Daha sonra aşırı şekilde üzülerek oyundan koptu. Belki devam edebilseydi o maçı çeviren yine o arkadaşımız olacaktı. Ama oluyor. Her futbolcunun, her takımın başına geliyor. Bu mağlubiyetten ders çıkarmak gerekiyor ve 5 tane maçımız var. Bu 5 maçta burada yaptığımız hatalardan ders çıkarırsak penaltı dahil, inşallah 5 maçı da çok iyi şekilde bitireceğiz. Ama bizim durumumuza baktığınızda şu ana kadar gerçekten iyi bir istikrar çizdik. İnşallah bundan sonra kalan 5 maçı da iyi bir şekilde bitirip bu sene ligi tamamlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. "HABERLER MERT HAKAN VE EMRE'Yİ ETKİLEDİ"Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ilgili transfer haberler inin oyuncuları da olumsuz etkilediğini ifade eden Çalımbay, "İki tane oyuncumuz sürekli şekilde konuşuldu. Ben de konuştum, yöneticilerimiz de konuştu, maçları bitirip öyle gitsinler diye. Ne olursa olsun tabii ki mutlaka etkileniyorlardır. Hangi gazeteyi açsanız, hangi spor programına baksanız önce ikili nereye gitti, oldu, bitti, gitti diye yorumlar var. Kendilerini tam veremeyebilirler. Farklı düşünebilirler. Ama ben ikisini de çok seviyorum. Biz güzel şeyler yaparken onların payları çok büyüktü. Bir şey diyemiyoruz. İnşallah kalan 5 maçta da iyi oynar ve istedikleri yere giderler. Lig devam ederken bunlar ortaya çıkınca eleştiriler gelebilir. Yapacak bir şey yok. Kalan 5 maçta görev verdiğimiz takdirde onlar da elinden geleni yapıp görevlerini tamamlayacaklar" diye konuştu."LİG DENGESİZ BAŞLATILDI"Kalan 5 maçı en iyi şekilde oynayıp ligi tamamlamak istediklerini ifade eden Çalımbay, "Bizim kadromuz belli. Diğer takımlar gibi büyük transfer yapabilen takım değiliz. Belki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un aldığı bir oyuncuya bütün takımı yapıyoruz. Onun için biz tabi ki kalan 5 maçı da çok iyi şekilde bitirmek için uğraşacağız. Şu maçtan ders almak gerekiyor. Oyunculara da kızamıyorsun. Şöyle ki, bir kere o kadar dengesiz bir şekilde lig başlatıldı ki. Ne doğru düzgün hazırlık yapılabildi, ne oyuncularımız psikolojik olarak rahatladı. Karmakarışık bir şeyler yapıldı. Bu oyuncular artık bıktılar. Aylardır evlerinden, tesislerden çıkmıyorlar. Aylardır bir sürü şeyle uğraşıyorlar. Hepsinde psikolojik olarak zaten sıkıntı var. Bu oyuncuların tek beklediği şu ligin bir an önce bitip en az 1 ay 1,5 ay izin verip ondan sonra tekrar kendilerine gelmeleri lazım. Hele yabancı arkadaşlar aylardır evlerine gidemedi. Ailesini göremeyen arkadaşlarımız var. O kadar sıkıntı yaşıyorlar ki oyuncular. Bizim oyuncuları demiyorum ben, tüm oyuncuların. Federasyonun yahut kim ilgileniyorsa anlayışlı olması gerekiyor. Bu oyunculara yazık. Bu ligi biz daha erken bitirebilirdik. Bu ligi 1 ayda bitirebilirdik. Halen sürüyor. Şu anda sıcağın ortasında, herkes telaşlı, maskeli lig oynuyoruz. Bunu bir an önce bitirebilirdik ve ondan sonra izin verirsin oyuncular kendine gelir tekrar başlatırsın. Bir de şimdi ligi erken başlatırlarsa en büyük olay o olur. Çok büyük yanlış yaparlar. Çünkü oyuncular şu anda her açıdan bitik" ifadelerini kullandı.Kayseri'ye verilen penaltı ile ilgili olarak maç sonunda hakem Mete Kalkvavan'la yaşadığı diyaloğu anlatan Çalımbay, "Hocaya sadece penaltı olmadığını söyledik. Faul alabilir ama bizce penaltı değildi. VAR uyardı dedi. Kendisi gidip seyretmeden penaltı verdi. Yapacak bir şey yok. Bunu Sivas'a hep yapıyorlar. Öyle karar verdi. Benim en sevdiğim hakemlerden biriydi ama ben kendisini bugün beğenmedim. Bugün bazı şeylere çok izin verdi. Hakemi mazeret göstermiyoruz. Biz sonradan çok oyun çevirdik ama bugün maalesef onları değerlendiremedik" diye konuştu.PROSİNECKİ: ASLA HAVLU ATMAYACAĞIZ

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını ve lige havlu atmadıklarını dile getiren Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Bu sene sahasında hiç kaybetmeyen Sivas'a karşı burada galibiyet almak etkileyici bir performans oldu. Maça biraz kötü başladığımızı söyleyebilirim. Tam adapte olamadık fakat ardından maça ortak olduk ve hepinizin bildiği üzere galibiyet aldık. Ben geldiğimde 10 puanımız vardı ve herkes takımın düştüğünü iddia ediyordu. Benim ekibimdeki oyuncuların hepsi inanılmaz çalışkan insanlar. İkinci yarı itibariyle 18'inci puanımızı aldık. Bu gerçekten etkileyici bir başarı. Biz asla havlu atmıyoruz, Kayserispor asla havlu atmayacak. Sonuna kadar devam edeceğiz. Bu galibiyetin tadını çıkarıp, hemen pazar günkü Beşiktaş maçına odaklanacağız. Mutluyuz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

