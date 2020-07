Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği maçının ardından - 2 Gençlerbirliği maçının ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son maçı da kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini belirterek, Bu sene Sivasspor'un yaptığı şey şampiyonluk kadar değerlidir.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son maçı da kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini belirterek, Bu sene Sivasspor'un yaptığı şey şampiyonluk kadar değerlidir. Pandemi süreci olmasa başka şeyler konuşuyor olabilirdik dedi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise ligin bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

2-0 sona eren karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir'in şampiyonluğunu kutladı. Çalımbay, Başakşehir camiasını tebrik ediyorum. Başta Göksel başkan olmak üzere Okan hoca ve bütün futbolcularını tebrik ediyorum şampiyonluklarından dolayı. İnşallah Avrupa'da da çok çok başarılı olurlar. Biz bugünkü maça çıktığımızda mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Yukarıda bitirmek istiyorsak, kazanmamız gerekiyordu, ona göre de oynamamız gerekiyordu. Gayet iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar çok üstün oynadık, çok pozisyona girdik. Belki de bugüne kadar oynayıp da en çok pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesiydi. Tabii ki bizim için biraz da stresli bir maçtı. 1-0 iken rahat değildik. 2-0 olduktan sonra rahatladık. 3'üncü golü attık yine VAR'dan döndü. Bilmiyorum bu kaçıncı. Ama herkes gerçekten iyi mücadele etti. Tek yaptığımız hata son paslarda dikkatli olabilseydik, çok farklı, güzel bir maç kazanmış olabilirdik ama buna da şükür. Çok iyi bir maç kazandık. Bu sene Sivas'ta son maçımızı oynadık ve galibiyet ile bitirdiğimiz için mutluyuz. Bu 8 maçta baktığınızda deplasmanda hiç yenilmedik. Kendi sahamızda sadece 2 kötü netice aldık. Onun dışında da bütün zorluklara, sakatlıklara rağmen sezon başından bu yana kadar da mükemmel bir istikrar yakalayıp, iyi bir şekilde de buraya kadar geldik. Kalan maçımızı da kazanıp inşallah en iyi yerde de ligi bitirmek istiyoruz dedi.

ŞAMPİYON OLABİLİRDİK

Önümüzdeki sezon takımda devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, yönetimle henüz bir görüşme yapmadığını ifade eden Çalımbay, Benim şu andaki tek düşüncem Göztepe maçı. Çünkü Göztepe maçı çok çok önemli oldu. Bizim o maçtan mutlaka çok iyi şekilde ayrılmamız gerekiyor. Şu anda bütün konsantreyi oraya vereceğiz. Tabii ki biz şu anda 4'üncülüğü garantiledik. Büyük bir ihtimalle de Avrupa'ya gideceğiz. Onun için de biz kulübümüzle konuşacağız. Kendimiz zaten Sivaslıyız. Bir sorunumuz da yok. Benim bazı şartlarım olacak. Yönetim ile iyi bir şekilde anlaşırsak, inşallah devam ederiz. Şartlarım derken bu para falan değil, maddi açıdan değil başka açıdan şartlarımız olacak. Onları yaparsak, bu senekinden daha iyi bir sezon geçirmiş oluruz. Çünkü bu sene çok sıkıntılar yaşadık. Sakatlıklar da çok oldu. Devre arasında biz 3-4 tane oyuncu alabilseydik belki de şampiyon bile olabilirdik. Olmamak için de bir neden yoktu. Onun için bizim mükemmel bir kadro kurmamız gerekiyor, çünkü çok değerli arkadaşlarımız gidecek takımdan, onların yerini bir an önce doldurmamız gerekiyor diye konuştu.

PANDEMİ OLMASA FARKLI OLABİLİRDİ

Özellikle içeride kaybettikleri Kayseri ve Yeni Malatya maçları için üzgün olduklarını belirten Çalımbay, o maçlarda da üstün olduklarını ama sonuca yansımadığını ifade etti.

Çalımbay, Sivasspor'un yaptığı şey şampiyonluk kadar değeri bir şeydir. Bence bir Anadolu takımının orada olması, Başakşehir'i ben Anadolu takımı saymıyorum. Başakşehir bir İstanbul takımı ve imkanları bana göre bütün kulüplerden daha iyi, her açıdan. Onların bütçelerine rağmen, onların arasına girmek çok büyük bir başarıdır. Ben bütün oyuncularımı, yönetimi, başta valimiz olmak üzere bütün Sivas halkını, taraftarımızı özellikle tebrik ediyorum. Bu sene çünkü taraftarımız gerçekten muhteşemdi, bütünleşmiştik. Şu pandemi süreci olmasaydı, daha farklı şeyler olabilirdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Seneye de daha başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız ifadelerini kullandı.

HAMZAOĞLU LİGDE DEVAM ETMEK SEVİNDİRİCİ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise Sivasspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek, Biz de bugün buraya puan ya da bir galibiyet almak için geldik. Aslında maça çok iyi başlamadık ama kötü de değildik. Fakat bir penaltı golü ile geri düştük. Ondan sonra eşitliği yakalamak için çaba gösterdik fakat maçı kaybettik. Sezona baktığımızda çok zor bir sezonu geride bıraktık. Daha 1 hafta olmasına karşın, bizim açımızdan bakıyorum. Bir hafta kala ligde kalmayı garantiledik, diğer maçların sonuçlarına bakarak. İsterdik ki keşke kendimiz iyi bir sonuç alsak ve diğer maçlara bakmasaydık ama futbolda bunlar da var. Gençlerbirliği adına sevindirici, bir hafta kala yine bu ligde devam ediyor olması. Çok zor bir süreçten geldik çünkü, çok aşağılardan geldik. Pandemi belki dünyada ilk kez, belki bir daha yaşanıp yaşanmayacağı meçhul, böyle bir süreci yaşadık. Çok sakatlıklar yaşandı. Bütün kulüpler yaşadı. Herkes zor günler geçirdi. Bu zorluklara rağmen bir hafta kala ligde kalmak mutluluk verici. Genç oyuncularımız için de bir şanstı belki bu. Onları da hem yetiştirmeye, hem geliştirmeye çalıştık gelecek yıllar için. İnşallah önümüzdeki sezon çok daha doğru adımlar atarak, inşallah daha yukarıları hedefleyen bir Gençlerbirliği olmaya çalışacağız. Hayırlı olsun. Önümüzde bir hafta daha var, ciddi bir şekilde oynanması gereken. Başakşehir'i de tebrik ediyorum. Okan hocayı tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir şampiyonlukla bugün maçı tamamladılar. Önümüzdeki hafta da artık ligden düşenler yavaş yavaş kendini gösterecek. Onlara da buradan şimdiden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah önümüzdeki sezona herkes en iyi şekilde hazırlanır. Çünkü zaman da ksıa olacak dedi.

