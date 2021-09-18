Sivasspor-Gaziantep maçının ardından - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor-Gaziantep maçının ardından

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor
Sivasspor-Gaziantep maçının ardından

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut, deplasmanda bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut, deplasmanda bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bulut, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıya iyi başlayamadıklarını ama ikinci yarı oyuna giren oyuncularla iyi bir futbol oynadıklarını belirtti.

Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönmenin iyi olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Bugün 90 dakikada, çok ayrı iki 45 dakika izledik. İlk yarı bizim oyuna başlamak istediğimiz şekil başlayamadık. Rakipten uzak, ikili mücadeleye de istediğimiz şekilde giremedik. Rakibin hücum yollarında ne yapmak istediğini gayet iyi biliyorduk. Genellikle kanatlara topu aktarıp oradan ortalarla pozisyon bulmaya çalışıyorlar. Nitekim ilk golü bize bu şekilde attılar. Bizim ilk 45 dakika konsantrasyonumuz üst düzeyde değildi ama ikinci yarı herkese bambaşka bir Gaziantep Futbol Kulübü izlettirdik. Oyuna giren futbolcularımız büyük katkı sağladı. Maçı kazanmaya çalıştık, her şeyimizi ortaya koyduk, yakaladığımız pozisyonlarda biraz daha şanslı olsaydık buradan 2-1 galibiyetle ayrılabilirdik ama 1-1 de bizim adımıza iyi bir sonuç. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz."

AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu
Magazin Bensu Soral Bergen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ekrem İmamoğlu Okan Buruk Marcao
Tüm Haberler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Mustafa Varank Rüya Tabirleri Acun Ilıcalı Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivasspor-Gaziantep maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 17:09:13. #1.12#