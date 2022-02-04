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Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Demirören Haber Ajansı, Hüsnü Ümit Avcı - Spor
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Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 24'üncü hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 24'üncü hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı kadrosunda bulunan futbolcu Max Gradel, ülkesinin kupadan elenmesinin ardından Sivas'a dönerek bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Takım bugün Gaziantep'e giderek kampa girecek. Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.


Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Gaziantep, Spor, Haber

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