Demir Grup Sivasspor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Maç kadrosu açıklandı mı?
Süper Lig 2020-2021 sezonunun 8. hafta maçları başladı. Buna göre Demir Grup Sivasspor - Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Maç 8 Kasım Pazar günü oynanacaktır. Peki Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı bugün 19:00 'da başlayacaktır. Peki Demir Grup Sivasspor - Galatasaray nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sivasspor - Galatasaray maçı 8 Kasım Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç bugün akşam saat 7'de başlayacaktır.
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
Sivasspor - Galatasaray maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Yeni 4 Eylül Stadı, Sivas'da oynanacak.
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMLERİ
ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)
KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(2. Yardımcı Hakem)
SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)
ATİLLA KARAOĞLAN(VAR)
EMRE KARGIN(AVAR)
MÜRVET SEZER(Gözlemci)
AYHAN KABAKÇI(Temsilci)
CELALETTİN YAVUZ(Temsilci)
SÜLEYMAN BASA(Temsilci)
GALATASARAY İLK 11 AÇIKLANDI MI?
Galatasaray'ın ilk 11 kadrosu açıklandı. Buna göre ilk 11 aşağıdaki gibi olacak:
OKAN
OMAR
TAYLAN
BABEL
BELHANDA
EMRE TAŞDEMİR
LUYINDAMA
MARCAO
EMRE KILINÇ
ARDA
FEGHOULI