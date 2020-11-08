Demir Grup Sivasspor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Maç kadrosu açıklandı mı?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 8. hafta maçları başladı. Buna göre Demir Grup Sivasspor - Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Maç 8 Kasım Pazar günü oynanacaktır. Peki Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?