Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Sivasspor - Galatasaray maç sonucu! Golleri kim attı?

Süper Lig'in 8. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün bir diğer maçı Demir Grup Sivasspor - Galatasaray arasında oynandı. Peki maç kaç kaç bitti? Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maç sonucu nedir? Golleri kim attı? Puan durumları nasıl?