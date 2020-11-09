Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Sivasspor - Galatasaray maç sonucu! Golleri kim attı?
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Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Sivasspor - Galatasaray maç sonucu! Golleri kim attı?

09.11.2020 00:51 | Son Güncelleme: 09.11.2020 00:55
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Sivasspor - Galatasaray maç sonucu! Golleri kim attı?

Süper Lig'in 8. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün bir diğer maçı Demir Grup Sivasspor - Galatasaray arasında oynandı. Peki maç kaç kaç bitti? Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maç sonucu nedir? Golleri kim attı? Puan durumları nasıl?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı tamamlandı. Peki maç kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ligde yeni puan durumları nasıl? Tüm detaylar haberimizde...

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı, 2-1 Galatasaray'ın galibiyeti ile sonuçlandı.

MAÇ SONUCU

SİVASSPOR : 1

GALATASARAY : 2

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Sivasspor'un ev sahipliği yaptığı maç 1-2 sona erdi. Maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray'ın golleri : Dk. 19 Belhanda, Dk. 48 Arda Turan

Sivasspor'un golü : Dk. 76 Caner Osmanpaşa

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇ NE ZAMAN OYNANDI?

Maç bugün 8 Kasım Pazar günü saat 19:00 'da oynandı.

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