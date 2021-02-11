Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
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Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

11.02.2021 21:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:26
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Kupası'nı iyi bir yerde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Kupası'nı iyi bir yerde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yanal, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk oldukları Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oldukça yoğun bir maç programları bulunduğunu belirtti.

Rakip Sivasspor'un yoğun maç programından kaynaklı yaşanan sakatlıklardan dolayı maça eksik kadroyla çıktığını aktaran Yanal, "Aynı şey bizde de geçerli. Bir çok oyuncuyu zaman zaman sakatlık ve yorgunluktan dolayı kullanamıyoruz." dedi.

Hedeflerinden biri olan Ziraat Türkiye Kupası finaline bir adım daha yaklaştıklarını ve yarı finalde bir diğer Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'la eşleştiklerini aktaran Yanal, şöyle konuştu:

"İki Antalya takımından biri kupada finali oynayacak. Bu da güzel bir gelişme. Biz takım olarak istediğimiz oyun planını geliştirmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz çok. Bunu geliştirmek ve daha iyi oynamak için özellikle hücum geçişlerini daha iyi yapmamız gerekiyor. İstediğimiz oyun planını rakibe kabul ettirdik. Duran toplar dışında tehlikeli olduklarını sanmıyorum. Bir gerçek var ki bizim de özellikle ofansif geçişlerimizi daha iyi oynamamız gerekiyor. Futbolcularımı oyun disiplini nedeniyle tebrik ediyorum. Bu disiplinden vazgeçmeden oynamaya devam ediyor ve gelişiyorlar. Önümüzdeki hedeflere yürümeye devam edeceğiz. Bu tempo bizi bakalım sezon sonu nereye sürükleyecek. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı iyi bir yerde tamamlamak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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