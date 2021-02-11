Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Mustafa Yılmaz

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Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nı Antalya'ya getirmek istediklerini söyledi.

Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupada geçen yıl da Sivasspor ile eşleştiklerini ve rakiplerini yenerek yarı finale yükseldiklerini anımsattı.

Bir sonraki maçta Aytemiz Alanyaspor ile eşleştiklerini belirten Yılmaz, "Umarım Antalyasporumuz veya Alanyaspor bu yıl kupayı Antalya'ya getirmiş olur." dedi.

Antalya takımlarının başarısını da değerlendiren Yılmaz, "Alınan sonuçlar Antalya'da futbolun ilerlediğini gösteriyor. Gerek Antalyaspor, gerek Alanyaspor her geçen gün futbolda kendini daha çok ilerletti. İnşallah bundan sonra da liglerde kalıcı olarak iki takımımız devam eder diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Sivasspor'a da Süper Lig'de başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer