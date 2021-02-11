Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Sivasspor - Antalyaspor golleri kim attı?

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DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Sivasspor - Antalyaspor maçı 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu duruma göre Antalyaspor yarı finale yükseldi ve Aytemiz Alanyaspor'un rakibi oldu.

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini A Spor 'dan takip edebilirsiniz. Özet linki birazdan aktif olacaktır.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

SİVASSPOR 0 - 1 ANTALYASPOR

Maç 1-0 Antalyaspor'un galibiyeti ile sonuçlandı.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Antalyaspor'un tek golünü 62. dakikada Fredy kaydetti. Gol penaltıdan geldi.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç 11 Şubat Perşembe günü saat 17:45 'de başladı.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Hakem)

ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)

OSMAN GÖKHAN BİLİR(2. Yardımcı Hakem)

ERKAN ÖZDAMAR(Dördüncü Hakem)

KORAY GENÇERLER(VAR)

OĞUZHAN UĞURLU(AVAR)

SABİT HACIÖMEROĞLU(Gözlemci)

AHMET ŞAHİN(Temsilci)

MEHMET ALİ YURTSEVER(Temsilci)

İLKER ÖZKAN(Temsilci)