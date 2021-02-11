Demir Grup Sivasspor - Fraport-TAV Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Demir Grup Sivasspor - Fraport-TAV Antalyaspor arasında oynanacak. Peki Demir Grup Sivasspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?