Demir Grup Sivasspor - Fraport-TAV Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Demir Grup Sivasspor - Fraport-TAV Antalyaspor arasında oynanacak. Peki Demir Grup Sivasspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Demir Grup Sivasspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Demir Grup Sivasspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı 11 Şubat Perşembe 2021 günü (bugün) saat 17:45'de başlayacaktır. Maç birazdan başlayacak.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor. Demir Grup Sivasspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçını ASpor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?
TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Hakem)
ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)
OSMAN GÖKHAN BİLİR(2. Yardımcı Hakem)
ERKAN ÖZDAMAR(Dördüncü Hakem)
KORAY GENÇERLER(VAR)
OĞUZHAN UĞURLU(AVAR)
SABİT HACIÖMEROĞLU(Gözlemci)
AHMET ŞAHİN(Temsilci)
MEHMET ALİ YURTSEVER(Temsilci)
İLKER ÖZKAN(Temsilci)