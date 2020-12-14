Oktay: "Çok fazla atakta etkili olamadık"
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Oktay: "Çok fazla atakta etkili olamadık"

14.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:53
Oktay:

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan DG Sivasspor'da yardımcı antrenör Kenan Oktay, "Zaman zaman da pozisyonlar bulduk. İkinci yarı yorgunluklar başladı.

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan DG Sivasspor'da yardımcı antrenör Kenan Oktay, "Zaman zaman da pozisyonlar bulduk. İkinci yarı yorgunluklar başladı. Pas hataları başladı. Bunun neticesinde çok fazla atakta etkili olamadık" dedi.

Sivasspor Yardımcı Antrenörü Kenan Oktay, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Oktay, "Mücadeleyi iki türlü değerlendirmek gerekiyor. Bir ilk yarı bir de ikinci yarı. İlk yarı istediklerimizi yapabildik, pas yapabildik. Rakibin arkasına sarkmak istiyorduk ve sarktık. Zaman zaman da pozisyonlar bulduk. İkinci yarı yorgunluklar başladı. Pas hataları başladı. Bunun neticesinde çok fazla atakta etkili olamadık. Son bölümde de savunmada pozisyonlar verdik ama mücadele olarak, istek olarak oyuncu arkadaşlarımız üst düzey mücadele gösterdiler. O yüzden onları kutluyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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