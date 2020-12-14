Demir Grup Sivasspor - Fraport-Tav Antalyaspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
Süper Lig'de 12. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Demir Grup Sivasspor - Fraport-Tav Antalyaspor maçıdır. Peki Demir Grup Sivasspor - Fraport-Tav Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Sivasspor - Antalyaspor maçıdır. Peki Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sivasspor - Antalyaspor maçı 14 Aralık Pazartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Sivasspor - Antalyaspor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Yeni 4 Eylül Stadı, Sivas'ta oynanacak.
SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
HALİS ÖZKAHYA(Hakem)
MEHMET CEM SATMAN(1. Yardımcı Hakem)
İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)
CANER AK(Dördüncü Hakem)
AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)
FERZENDE EMRE(Temsilci)
ATALAY BAHAR(Temsilci)
SERKAN ATALAY(Temsilci)