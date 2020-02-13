Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Tamer Tuna
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı.
13.02.2020 22:23 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:26
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Tamer Tuna
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