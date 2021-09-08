SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
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SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdüSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 4'aüncü hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-Beyazlılar son bölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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