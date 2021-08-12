Demir Grup Sivasspor-Dinamo Batum
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Demir Grup Sivasspor-Dinamo Batum

Demir Grup Sivasspor-Dinamo Batum
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Ricardo de Burgos, Roberto del Palomar, Jon Nunez (İspanya)Demir Grup Sivasspor:...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ricardo de Burgos, Roberto del Palomar, Jon Nunez (İspanya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Kayode, James, Sefa Yılmaz

Dinamo Batum: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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