Demir Grup Sivasspor-Dinamo Batum
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Ricardo de Burgos, Roberto del Palomar, Jon Nunez (İspanya)Demir Grup Sivasspor:...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ricardo de Burgos, Roberto del Palomar, Jon Nunez (İspanya)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Kayode, James, Sefa Yılmaz
Dinamo Batum: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde