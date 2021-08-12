Demir Grup Sivasspor-Dinamo Batum

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Ricardo de Burgos, Roberto del Palomar, Jon Nunez (İspanya)Demir Grup Sivasspor:...