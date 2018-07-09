Demir Grup Sivasspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, birinci etap kamp çalışmaları için 2 Temmuz'da top başı yapan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas kampını tesislerindeki antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve istasyon çalışmalarıyla bitti.

Antrenmanın ardından 2 gün izne ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, 12 Temmuz'da Bolu'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.