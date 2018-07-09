Demir Grup Sivasspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, birinci etap kamp çalışmaları için 2 Temmuz'da top başı yapan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas kampını tesislerindeki antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve istasyon çalışmalarıyla bitti.

Antrenmanın ardından 2 gün izne ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, 12 Temmuz'da Bolu'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

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