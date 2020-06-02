Demir Grup Sivasspor'da sonuçlar negatif Demir Grup Sivasspor Kulübü bugün futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ve görevli tüm personellere yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Demir Grup Sivasspor Kulübü bugün futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ve görevli tüm personellere yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sivas ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü COVID-19 PCR testleri saat 21.15 itibarı ile sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır."

Kaynak: DHA