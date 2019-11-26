Demir Grup Sivasspor'da, Kasımpaşa mesaisi başladı

26.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:44

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından 1 gün izin verilen kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA