Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Dün oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer sporcular ise 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 25 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.