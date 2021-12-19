SPOR Demir Grup Sivasspor'da, Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı

Demir Grup Sivasspor'da, Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı

SİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 18'inci hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Dün Kasımpaşa deplasmanında rakibini 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ara vermeden çarşamba günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde 12.00'de başlayan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor 22 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.