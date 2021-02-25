Demir Grup Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
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Demir Grup Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

25.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:44
Demir Grup Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından Rize'ye giderek kampa girecek.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor, 27 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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