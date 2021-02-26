Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
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Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

26.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:38
Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada, hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 24 maçtan 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 31 puanla 11. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı 25 müsabakanın 6'sını kazanıp, 9'unda berabere kalan ve 10'unu kaybeden Çaykur Rizespor ise 27 puanla 15. durumda.

Sivas temsilcisinde Mustapha Yatabare ve Hakan Arslan, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular yarın kart görmeleri durumunda, 28. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma şansı bulamayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Çaykur Rizesor müsabakası öncesi savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ile Caner Osmanpaşa'nın sakatlığı bulunuyor. Uğur Çiftçi ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma için Rize'ye gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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