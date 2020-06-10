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Demir Grup Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor

Demir Grup Sivasspor, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 15 Haziran'da Yukatel Denizlispor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor
10.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:23

Demir Grup Sivasspor, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 15 Haziran'da Yukatel Denizlispor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde öğlen kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından koordinasyon çalışmaları yapan ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla pazartesi günü saat 21.00'de kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Kaynak: DHA

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