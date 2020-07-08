Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - SİVAS
DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın kaşılaşmanın ardından yaptığı basın açıklaması Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
08.07.2020 22:28 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:35
DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın kaşılaşmanın ardından yaptığı basın açıklaması Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Kaynak: AA