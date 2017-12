Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş Maçının Ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oyun üstünlüğümüz vardı ama skor üstünlüğümüz olmadı. İlk yarıda kaybedilen puanların sorumlusu benim" dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, "Takımdaşlık ve takım bütünlüğü ile bu maçı kazandık" diye konuştu.



Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından yaptığı değerlendirmede derslerine işi çalıştıklarını belirterek, "Maç öncesi Quaresma'nın kestiği topların ne kadar tehlikeli olduğunu çalıştık. Önce ona gelen topları engellemeye çalıştık. Tabii ki engelleyemeyecektik. Çok kaliteli, yetenekli oyuncu. Sonrasında gelen ortalarda eşleşmeleri doğru yapalım istedik, bunları doğru yaptık. Düşen toplara da önlem aldık. Tabii bunlar şimdi galip gelince anlatılan laflar. Bunları yapmamıza rağmen yenilseydik eleştirilecektik, niye bunlar şunlar yapılmadı diye. Ama bunu keyifli hale getiren galibiyet. Bu oyunun kontrolünü elimizde tutmamız mümkün değil. Karşımızdaki takımın kalitesi çok yüksek. Biz hep oyunu kontrol etmeyelim, pozisyon bulalım, pozisyon ile bu işi bitirelim diye planladık. Gerçekten de öyle oldu. İkinci yarı özellikle final paslarını doğru kullanabilseydik, daha net pozisyonlarımız olabilirdi. Oyuncularımı kutluyorum. İnanılmaz kısıtlı bir kadro. Düşük bütçeyle çok iyi mücadele ediyorlar, çok iyi şeyler yapıyorlar. Karşı takımın yedek oyucuları ısınmaya giderken, sanki önümüzden milli takım geçti. Biz de bakıyoruz orada neyi nereye koyarız diye. Tabii bu bizim kulübün düşüncesiyle ve bütçesiyle de bağlantılı. Bu eleştirilecek bir şey değil. Özveriyle, istekle, coşkuyla, takımdaşlık ruhunu geliştirerek, böyle bir takım, sahaya çıkıp hem Başakşehir'i hem Beşiktaş'ı yenebiliyor. Oyuncularımı bir kez daha kutluyorum. İkinci yarı daha iyi hazırlanmamız lazım. Takviye yapmamız lazım. Her antrenörün klasik isteğidir. Bazıları çok söyler ama bizim daha az takviye yapmamız lazım. Bizim amacımız göze hoş gelen, keyif veren, herkesin seyrettikten sonra mutlu olduğu, mücadele eden, önce şehrini temsil eden, sonra Türk futboluna katkılı olmaya çalışan bir takım yaratmaktı. Ben bu konuda çok mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. Emeği geçen herkesi ilk yarı sonucu itibariyle teşekkür ediyorum."



Oyuncuları, devre arasına moralli girmek için motive ettiklerini söyleyen Aybaba, "Oyunculara rakibi çok iyi anlattık. Tatile mutlu gitmek istiyorlardı. Evinize gittiğinizde mutlu olun diye söyledik. Onun üzerine kurulu bir plandı. Plan işleyince her şey çok güzel oluyor. Rakip kontrol edilmesi zor bir takım. Biz de takımdaşlık ve takım bütünlüğü ile bu maçı kazandık" dedi. Takımdaki birkaç oyuncu dışında futbolcuların çoğunun Süper Lig tecrübesi bulunmadığını anlatan Aybaba, ilk 10 içinde kendilerine yer bulma hedeflerinin sürdüğünü, bu sıralamada 2'ncilik ve 10'unculuk da bulunduğunu dile getirdi.



ŞENOL GÜNEŞ: "SORUMLUSU BENİM"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Sivas'a kazanmaya geldiklerini ve bunu oyun olarak sahaya da yansıttıklarını ifade ederek, "Oyun üstünlüğümüz de vardı ama skor üstünlüğümüz olmadı. Bunu etkileyen faktörlerden bir tanesi hücümda etkili paslar ve kenar ortalardaki isabetsizliklerimiz veya gelen isabetli ortalara ön direkte veya arkadan destek olarak girişte eksiklerimiz vardı. Ama yine buna rağmen öne geçmemiz gereken maçta maalesef geriye düştük. Beklenmedik şekilde bir gol yedik. Bizim yiyeceğimiz bir gol değil. Zaten iki gole de baktığımız zaman aynı şeyi yaşadık. Bir korner attılar, onda da seken topla golü attılar. Oysa biz daha net pozisyonlar yakaladık ama gol atamadık. Rakip dirençli, inançlı oynadı. İlk yarıda ve ikinci yarının belirli bölümlerinde çok daha iyiydik ama son bölümde oyun disiplininden koptuk. Rakip de bunu kullandı. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Zaman zaman benim ağzımdan da konuşuluyor, açıklama yapayım. Takımların nasıl oynadığı beni ilgilendirmez. O rakip takımın oyun anlayışıdır. 'Malatya'da, Kayseri'de veya burada savunma anlayışı ile oynadılar, biz açamadık' gibi bir şikayetim olmadı. Sadece zaman geçirmeye dönük rakip takımın oyun anlayışına hakemlerin izin vermelerini doğru bulmadığımı söyledim. Bugün Sivas bunu yapmadı, tam tersine top oynamaya çalıştı. Çıktı, gol attı. Daha fazla gol de bulabilirdi. Buradaki algı operasyonunu anlamakta zorluk çekiyorum. Biz buna rağmen yine yenebilirdik. Son bölümdeki disiplinsizlik dışında kazanma şansımız olabilirdi. İki kötü gol yedik bana göre. Daha fazla pozisyon bulabilirdik ama yapamadık. Ama bu oyunla da kazanmamız gerekiyordu." dedi.



İkinci yarının başındaki Negredo - Cenk değişikliği ile ilgili soru üzerine, "Negredo, elinden gelen gayreti gösterdi. Bir tane topa vurdu stoper üzerinden. Sabit duruyordu. Öne gelen ortalarda hamlesi yoktu. Stoperden kurtulup hareket eden oyuncu istedim. O yüzden Cenk'i aldım. Talisca'yı da alabilirdim ama o iyi geliyordu. Talisca'nın şutlarla destek olabileceğini düşündüm. Cenk de iyi pozisyonlar buldu. Negredo'nun kötülüğünden değil. İkinci yarı zaten hücumdaydık. Rakip zaten savunmada kalıyordu. Ön direğe gidebilecek bir oyuncu olarak Cenk'i düşünerek onu dışarı aldım" diye konuştu.



Oyunda oyuncular arasındaki anlaşmazlıkla ilgili de, "Negredo'nun isteği normaldi, atılan ortalarda o ön direğe gelmiyordu. Zaten sıkıntımız oydu. Çok orta atıldı, bazıları kötü atıldı. Hep isabetli atsanız, etkili olurdunuz. Rakip daha az geldi ve daha etkili oldu. Şut attı gol oldu. Ordaki pozisyonda o gitmedi. Diğeri de haklı. Orta atan kadar vuran da önemli. Orta yetmiyor, diğer oyuncunun gelmesi lazım. İstekler olabilir. Bunlar normal şey" dedi.



Ligin ilk yarısı itibarıyla beklenmeyen puan kayıpları yaşadıklarını ifade eden Güneş, "İlk yarıda en az 10 puan kaybımız var. Bugün hangi takımla çıksak 2-1 kaybederdik. Başarısızlık varsa onun da sorumlusu benim. Bunu oyuncuya mal etmek doğru değil. Çünkü oyuncular da elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizim için hayal kırıklığıydı. Bugün 3 puan da alsak yine eksik puanlarımız vardı. Ama bugün için beklediğimiz bir durum değildi. Beklenmeyen bir durumla karşılaştık. Sivasspor da elinden gelen gayret gösterdi. Onları da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Deneyimli çalıştırıcı, son bölümde sahaya kadar girdiğinin hatırlatılması üzerine de, son bölümdeki disiplinsizlik ve kopmalar nedeni ile oyuncuları uyarmaya çalıştığını ifade etti. Diğer takımlarla ilgilenmediklerini ve kendi işlerine bakacaklarını ifade eden Şenol Güneş, "İlk yarıda kaybettiğimiz puanlarda mazeretlerle bir yere gidilmez. Telafi etmek için uğraşacağız. Puan olarak geride kaldık ama kapatacağımızı düşünüyoruz" dedi. Quaresma'nın bugün gayretli olduğunu ama isabet sıkıntısı yaşadığını belirten Güneş, "Her oyuncunun hataları da doğruları da var" diye konuştu.



OTYAKMAZ: "HEDEF İLK 10"



Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Oyunda hakimiyeti sağladığımızı düşünüyorum ve o süreçte de gelen gol, hak ettiğimiz bir galibiyete yol açtı. Bundan dolayı çok mutluyuz. İlk yarı itibarıyla arzu ettiğimiz puanı yakalamış durumdayız. İlk 10'un içinde yer almayı arzu ediyorduk, şimdi ise ilk 10'un içerisindeyiz. İlk hedefimizi tutturduk, yine ikinci dönemde de bu puanları toplarsak 50'in üzerinde bir puanla ilk 10'unun içerisinde kalmayı başarabiliriz diye düşünüyorum. Bugün taraftarımız da oyuncularımız da çok iyiydi. Sonucu taraftarımıza armağan etmek istiyorum. Bir emek verilirse güzel bir şey ortaya çıkıyor, onları tebrik ediyorum. Demek ki biraz daha iyi motive oluyoruz, ben de onu düşünmeye başladım. Başakşehir geldiğinde lig lideriydi. Beşiktaş da buraya geldiğinde Şampiyonlar Ligi grubundan lider çıkmış bir takımdı. Onlara karşı demek ki daha iyi motive oluyoruz. Kaybettiğimiz bazı maçlarda da acaba iyi motive olamadık mı diye düşünüyorum. Bakalım kader bize neyi gösterecek, ilk etapta bu ilk yarı topladığımız puanların aynısı toplarsak zaten bir şekilde takım onore olacaktır. Avrupa'yı da zorlayabiliriz ama ilk hedefimiz ilk 10'un içerisinde yer almak. Bu galibiyeti taraftara hediye ediyorum. Taraftardan başka büyük yok, onlara yeni yıl hediyesi olsun" dedi.







