Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Nisan Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
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Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Nisan Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Nisan Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Demir Grup Sivasspor ligin 36. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Peki Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş canlı anlatım, canlı takip izle! Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş hangi kanalda? Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş canlı izle! Maçtan dakikalar! Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.

Maçta ilk yarı 0-0 tamamlandı.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Maç şuanda 0-0 devam ediyor. İlk yarı 0-0 tamamlandı. Maçta henüz gol olmadı.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır. Özeti Beinsports'tan izleyebilirsiniz.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Nisan Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 20 Nisan Salı saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

ALİ ŞANSALAN(VAR)

BURAK ŞEKER(AVAR)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

ŞEVKET UYAR(Temsilci)

GÜLHAN ÖZKAN(Temsilci)

MURAT KARAMAN(Temsilci)

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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