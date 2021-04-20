Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Nisan Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

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SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.

Maçta ilk yarı 0-0 tamamlandı.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Maç şuanda 0-0 devam ediyor. İlk yarı 0-0 tamamlandı. Maçta henüz gol olmadı.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır. Özeti Beinsports'tan izleyebilirsiniz.

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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 20 Nisan Salı saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

ALİ ŞANSALAN(VAR)

BURAK ŞEKER(AVAR)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

ŞEVKET UYAR(Temsilci)

GÜLHAN ÖZKAN(Temsilci)

MURAT KARAMAN(Temsilci)