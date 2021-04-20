Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Nisan Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
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SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Sivasspor - Beşiktaş maçı 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.
Maçta ilk yarı 0-0 tamamlandı.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Maç şuanda 0-0 devam ediyor. İlk yarı 0-0 tamamlandı. Maçta henüz gol olmadı.
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır. Özeti Beinsports'tan izleyebilirsiniz.
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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 20 Nisan Salı saat 19:00 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
FIRAT AYDINUS(Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)
ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
ALİ ŞANSALAN(VAR)
BURAK ŞEKER(AVAR)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
ŞEVKET UYAR(Temsilci)
GÜLHAN ÖZKAN(Temsilci)
MURAT KARAMAN(Temsilci)