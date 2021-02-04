Demir Grup Sivasspor beraberlik sayısında zirvede
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Demir Grup Sivasspor beraberlik sayısında zirvede

04.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:33
Demir Grup Sivasspor beraberlik sayısında zirvede

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un bu sezon eşitlikle tamamladığı müsabaka sayısı 10'a yükseldi.

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un bu sezon eşitlikle tamamladığı müsabaka sayısı 10'a yükseldi.

Ligin geride kalan bölümünde 22 müsabaka oynayan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unda rakipleriyle yenişemedi ve bu alanda zirvede yer aldı.

Sezonun 4. haftasını bay geçen Sivas temsilcisi, geride kalan bölümde Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la 2-2, Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yle 1-1, MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la da golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

Sivas ekibi 23. haftası geride kalan ligde 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlikle 25 puan topladı.

Bu kulvarda 22 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 28 gole engel olamadı.

Ligde beraberlikte ilk sırada

Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor'u, 9 eşitlikle Fraport TAV Antalyaspor takip etti.

Gaziantep ile Çaykur Rizespor'un 8'er beraberlik aldığı ligde, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Göztepe 7'şer, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 6'şar, Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor 5'er, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü de 3'er beraberlik yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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