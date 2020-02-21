: Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

21.02.2020 23:43 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:45

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildikleri maça ilişkin, sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışından uzaklaşmayacaklarını söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmaya iyi konsantre olarak başlayamadıklarını dile getiren Bulut, ilk yarıda istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.

Baskılı oynamak istediklerini vurgulayan Bulut, "İkinci yarıda oynanan futboldan memnunum. Yeterince gol pozisyonuna da girdik, maalesef bugün şanslı olan taraf Sivas'tı. Penaltıdan kazandıkları bir maç, ikinci yarıda bir iki pozisyonları daha oldu." dedi.

Gol bulmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını aktaran Bulut, "Kaybettiğimiz bir maç oldu. Herkes Aytemiz Alanyaspor bu yarıştan gitti, düştü diye düşünebilir. Emin olun bu sezon sonuna kadar Alanyaspor bu yarıştan uzaklaşmayacak. Önümüzde 11 maç daha var, bu 11 maçta futbolcularımın ikinci yarı oynadığı futbolu gerçekleştirmeye çalışacak. Sezon sonunda hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sergiledikleri futboldan memnun olduklarını aktaran Bulut, "Bu yarışın her zaman içinde olacağız. Kupada zaten yarı finaldeyiz, oynayacağımız Antalyaspor karşılaşması olacak, orada da hedefimiz final oynamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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