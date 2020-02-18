Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Lig'in ikinci yarısında avantajını kaybetti. Son beş maçta iki yenilgi iki beraberlik aldı. Aytemiz Alanyaspor ise 4. sırada bulunurken aldığı bir yenilgi ve beraberlik sonrası bir sıra geriledi. Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig'in 23. hafta maçlarında Sivasspor - Alanyaspor ile mücadele edecek. Kritik bir 3 puan için kıyasıya rekabetin sergileneceği maç, 21 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. Sivasspor - Alanyaspor maçı bilet fiyatları en kadar? İşte maça dair detaylar...
DEMİR GRUP SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Sivasspor'un 3 sıra gerilemesiyle birlikte karşılaşacağı rakibi Aytemiz Alanyaspor da bir sıra kaybetti. 21 Şubat 2020 Cuma günü oynanacak maç, saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor takımı mücadeleden 1-0 yenik ayrılmıştı. Takım, şansını Sivasspor maçında deneyecek. Müsabaka Cuma günü beİN Sport kanalından canlı olarak aktarılacak.
SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI BİLETİ
Süper Lig'in 23 hafta maçları, Sivasspor - Alanyaspor ile başlamış olacak. Sivasspor ev sahipliğinde düzenlenecek müsabakanın bilet fiyatları ise şöyle:
1. Kategori - 54,00 TL
2. Kategori - 27,50 TL
3. Kategori - 13,50 TL
Misafir - 17,50 TL