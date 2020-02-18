Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

18.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:26

Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig'in 23. hafta maçlarında Sivasspor - Alanyaspor ile mücadele edecek. Kritik bir 3 puan için kıyasıya rekabetin sergileneceği maç, 21 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. Sivasspor - Alanyaspor maçı bilet fiyatları en kadar? İşte maça dair detaylar...

DEMİR GRUP SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor'un 3 sıra gerilemesiyle birlikte karşılaşacağı rakibi Aytemiz Alanyaspor da bir sıra kaybetti. 21 Şubat 2020 Cuma günü oynanacak maç, saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor takımı mücadeleden 1-0 yenik ayrılmıştı. Takım, şansını Sivasspor maçında deneyecek. Müsabaka Cuma günü beİN Sport kanalından canlı olarak aktarılacak.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI BİLETİ

Süper Lig'in 23 hafta maçları, Sivasspor - Alanyaspor ile başlamış olacak. Sivasspor ev sahipliğinde düzenlenecek müsabakanın bilet fiyatları ise şöyle:

1. Kategori - 54,00 TL

2. Kategori - 27,50 TL

3. Kategori - 13,50 TL

Misafir - 17,50 TL