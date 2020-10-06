Demir Grup Sivasspor Avrupa'dan önemli transferler yaptı
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Demir Grup Sivasspor Avrupa'dan önemli transferler yaptı

06.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:52
Demir Grup Sivasspor Avrupa'dan önemli transferler yaptı

Eraydın AYTEKİN, Sivas DHATürkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Demir Grup Sivasspor 4 futbolcuyu bonservisi ile 3 futbolcuyu ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

Eraydın AYTEKİN, Sivas DHA

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Demir Grup Sivasspor 4 futbolcuyu bonservisi ile 3 futbolcuyu ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

2020/2021 Sezonu birinci transfer döneminde Demir Grup Sivasspor Kulübüne transfer olan ve ayrılan oyuncuların listesi şöyle:

TAKIMA YENİ KATILANLARJorge Felix - Piast Gliwice (2 yıl)Max Gradel - Toulouse (2 yıl)Fayçal Fajr - Getafe (2 yıl)Kerem Atakan Kesgin -  Göztepe (3 yıl)Casimir Ninga - SCO Angers (1 yıl kiralık)Robin Yalçın - Yeni Malatyaspor (1 yıl)Olarenwaju Kayode -  Shakhtar Donetsk (1 yıl kiralık)

SÖZLEŞMESİ SONA ERENLER Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)Emre Kılınç (Galatasaray)Paul Papp (Sözleşme sonu)Cem Özdemir (Sözleşme sonu)Fatih Aksoy (Alanyaspor)Fernando (Kiralık sözleşme sonu)Petar Skuletic (kiralık sözleşme sonu)

SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLENLERTraore (Giresunspor)

KİRALANAN OYUNCULAR Furkan Sağman (Sivas Belediyespor- kiralık)Volkan Eğri (Sivas Belediyespor- kiralık)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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