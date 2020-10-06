Demir Grup Sivasspor Avrupa'dan önemli transferler yaptı

Eraydın AYTEKİN, Sivas DHATürkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Demir Grup Sivasspor 4 futbolcuyu bonservisi ile 3 futbolcuyu ise kiralık olarak kadrosuna kattı.