Demir Grup Sivasspor Ankara'ya Gitti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya gitti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak Osmanlıspor karşılaşması için kara yoluyla başkente giden kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde 21 futbolcu yer aldı.



Ankara'da kamp yapacağı otele yerleşecek Demir Grup Sivasspor, yarın gerçekleştireceği son antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.



Kırmızı-beyazlı ekip, ligde geride kalan 4 haftalık periyotta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle puan cetvelinde 16. sırada yer alırken, Osmanlıspor ise henüz galibiyet yüzü görmediği ligde 1 puanla 17. sırada bulunuyor.