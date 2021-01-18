Sivasspor, Alaaddin Okumuş'u transfer etti
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Sivasspor, Alaaddin Okumuş'u transfer etti

18.01.2021 15:32 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:44
Sivasspor, Alaaddin Okumuş'u transfer etti

Demir Grup Sivasspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor forması giyen Alaaddin Okumuş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Demir Grup Sivasspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor forması giyen Alaaddin Okumuş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alaaddin Okumuş, İstanbul'da Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Mehmet Akif Bağce'nin katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 25 yaşındaki futbolcu, ardından Hacettepe, Kastamonuspor ve MKE Ankaragücü formalarını giydi. Alaaddin, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da görev yaptı ve bu sezon 15 maçta oynadı.

Sivasspor, Alaaddin Okumuş'u transfer etti
Sivasspor, Alaaddin Okumuş'u transfer etti
Sivasspor, Alaaddin Okumuş'u transfer etti
Sivasspor, Alaaddin Okumuş'u transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eraydın Aytekin

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