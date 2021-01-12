Demir Grup Sivasspor, Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
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Demir Grup Sivasspor, Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

12.01.2021 18:56 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:00
Demir Grup Sivasspor, Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Demir Grup Sivasspor, dün prensip anlaşmasına vardığı Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Demir Grup Sivasspor, dün prensip anlaşmasına vardığı Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Uzun yıllar Gençlerbirliği forması giyen ve sonrasında sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olan Ahmet Oğuz'un yeni takımı Sivasspor oldu. Kasımpaşa ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Ahmet Oğuz, kırmızı-beyazlı ekiple 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Sivasspor, transferi sosyal medya hesapları üzerinden duyururken, "Ailemize hoş geldin Ahmet Oğuz" ifadeleri kullanıldı.

Demir Grup Sivasspor, Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
Demir Grup Sivasspor, Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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