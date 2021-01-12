Demir Grup Sivasspor- Adana Demirspor maçının ardından
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Demir Grup Sivasspor- Adana Demirspor maçının ardından

12.01.2021 22:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:26
Demir Grup Sivasspor- Adana Demirspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Bu süreçte kupa maçı oynamanın zor olduğunu belirten Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bundan 2 gün önce maç oynadık. Bazı arkadaşlarımızı oynatmamaya çalıştık ama çoğunu mecburen oynattık. İlk yarı golü bulmamıza rağmen istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı değişiklikler maç bizim için daha güzel oldu, pozisyonlar bulduk. Tabii ki uzaması bizim için dezavantaj oldu. Arkadaşlarımız yorgun, bıkkın. Haftada 3 maç oyuncuları ciddi şekilde yoruyor. Bugün kaybetmek istemedik. Sonuna kadar mücadele ettik ve son bölümdeki pozisyonlardan birini değerlendirdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Adana Demirspor kulübü Süper Lig kalitesinde kadroya sahip. Zor geçeceğini biliyorduk. İyi konsantre olmazsak sıkıntı olacağını biliyorduk. Neticede beklediğimiz gibi oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.CÜNEYT DUMLUPINAR: ALKIŞI HAK ETTİK

Sivasspor'u çeyrek finale yükseldiği için tebrik eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar ise "Oyuncularımızın, mücadelesiyle takım halinde alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Buraya hak ederek geldik. Bugün amacımız kazanarak çeyrek finale kalmaktı. Ama maalesef burayı bitirdik. Bizim hedefimizi Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkarmak. Bunun için çalışmalarımızı yaparak hedefimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor- Adana Demirspor maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halife Yalçınkaya

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