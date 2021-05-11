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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Stat: ÜlkerHakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenFenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai (Dk. 46 Luiz Gustavo), Caner Erkin (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Sosa, İrfan Can Kahveci (Dk. 9 Mert Hakan Yandaş), Ozan Tufan (Dk. 51 Cisse), Mesut Özil, Pelkas (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai (Dk. 46 Luiz Gustavo), Caner Erkin (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Sosa, İrfan Can Kahveci (Dk. 9 Mert Hakan Yandaş), Ozan Tufan (Dk. 51 Cisse), Mesut Özil, Pelkas (Dk. 51 Osayi-Samuel), Valencia

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Claudemir), Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Ninga (Dk. 90+1 Jorge Felix), Gradel (Dk. 90+3 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 86 Kone)

Goller: Dk. 45+1 Kayode, Dk. 48 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+3 Cisse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ninga, Dk. 45+2 Uğur Çiftçi, Dk. 59 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 41. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

47. dakikada Mesut Özil'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarına çıkardı. Burada uygun durumda bulunan Tisserand'ın yerden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topu kontrol etti.

48. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Gradel'in ortasında altıpas önünde Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-2

90+2. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Mesut Özil'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Papiss Cisse, kaleci Ali Şaşal Vural'dan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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