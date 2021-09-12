Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker TakpakFenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand (Dk. 22 Szalai), Kim Min-jae, Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil (Dk. 59 İrfan Can Kahveci - Dk. 73 Meyer), Rossi, Berisha (Dk.
Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand (Dk. 22 Szalai), Kim Min-jae, Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil (Dk. 59 İrfan Can Kahveci - Dk. 73 Meyer), Rossi, Berisha (Dk. 59 Valencia)
Demir Grup Sivasspor : Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 84 Azubuike), Henrique (Dk.90 Sefa Yılmaz), Fajr, Gradel (Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare
Goller: Dk. 23 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 45 Henrique (Penaltıdan) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Cofie, Dk. 79 Henrique, Dk. 90+3 Uğur Çiftçi) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 43 Altay Bayındır, Dk. 83 Zajc (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
83. dakikada meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde önünde bulan Zajc'ın seken topa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
86. dakikada soldan hücuma katılan Szalai'nin uzaktan şutunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 sona erdi.