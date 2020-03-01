Demir Grup Sivasspor: 0-3

01.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 01.03.2020 18:07

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Cebrail , Lobjanidze (Dk. 75 Orkan Çınar), Stanojevic, Lukasik, Mıchalak (Dk. 41 Faty), Rodrigues (Dk. 84 İlhan Parlak), OrgillDEMİR GRUP SİVASSPOR : Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur (Dk. 80 Ziya Erdal), Emre (Dk. 62 Yasin Öztekin), Fatih (Dk. 61 Claudemir), Hakan, Mert Hakan, Fernando, YatabareGOLLER: Dk. 69 Hakan Arslan, Dk. 74 Mert Hakan, Dk. 90+1 Yatabare (Demir Grup Sivasspor )KIRMIZI KART: Dk. 36 Stanojevic (MKE Ankaragücü)SARI KARTLAR: Stanojevic (MKE Ankaragücü) - Emre Kılınç, Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 24'üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Demir Grup Sivasspor; Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Yatabare'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

12'nci dakikada sol taraftan Uğur Çiftçi'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan, kaleci Friedrich ile karşı karşıya kaldı. Mert'in vuruşunda top kalecinin solundan dışarı çıktı.16'ncı dakikada sol taraftan Uğur'un pasıyla ceza sahasına giren Fernando'nun vuruşunda kaleci Friedrich'i geçen top arka direkten auta çıktı.18'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu Mert Hakan, ceza sahasına gönderdi. Appindangoye'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden dışarı çıktı.20'nci dakikada Michalak'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan Caner topu çıkardı, top Rodrigues'in önünde kaldı. Rodrigues'in bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Samassa'nın sağından dışarı çıktı.24'üncü dakikada Marcelo'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.40'ıncı dakikada Lukasık'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.İlk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.53'üncü dakikada sağ taraftan Mert Hakan'ın ceza sahasına yapmış olduğu ortada Hakan'ın kafa vuruşu kaleci Friedrich'te kaldı.57'nci dakikada Orgill ceza sahasına sol taraftan girerek topu Lobjanidze'ye bıraktı. Lobjanidze'nin savunmanın arasından çektiği şut kale direğinin sağından dışarı çıktı.69'uncu dakikada korner atışından gelen topta Hakan'ın kafayla vuruşunu kaleci Friedrich çıkardı. Dönen topu Hakan ayağı ile tamamladı, top ağlara gitti: 0-1.72'nci dakikada Cebrail'in kaptırdığı top, Mert Hakan'ın önünde kaldı. Kaleci ile karşı kaşrıya kalan Mert Hakan topa vurmadan Kulusic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.74'üncü dakikada penaltı için topun başına geçen Mert Hakan'ın vuruşunda kaleci Friedrich topu çeldi. Dönen topu Mert Hakan filelere gönderdi: 0-2.90'ıncı dakikada Orkan'ın pasıyla ceza sahasına giren İlhan'ın vuruşunda top kaleci Samassa'ya çarparak kornere çıktı.90+1'inci dakikada Fernando'nun pasıyla buluşan Yatabare topu filelere gönderdi: 0-3.

Öte yandan karşılaşmanın son dakikalarında MKE Ankaragücü taraftarı, Mustafa Reşit Akçay'ı istifaya davet ederken, eski teknik direktörleri İsmail Kartal'ın lehine tezahürat yaptı.

Kaynak: DHA