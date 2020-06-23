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Demir: "Esnafımızın her zaman destekçisiyiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Esnafımızın her zaman destekçisiyiz.

Demir:
23.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:34

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Esnafımızın her zaman destekçisiyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak her daim onların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, esnaf ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet edip, belediye olarak herkesin yanlarında olduklarını belirtti. İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak üzerinde esnaf ziyareti yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hem sohbet etti hem de talep ve önerileri dinledi. Esnafların taleplerini daima dikkate aldıklarını belirten Başkan Demir, "Esnafımızın her zaman destekçisiyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak her daim onların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Esnaflarımızın gerekli tedbirlerini alarak dükkanlarını açmış olmaları memnuniyet verici. Bu süreçte hem sosyal mesafeye hem de maske kullanımına dikkat etmeliyiz. Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirlere mutlaka uymamız gerekir. Bugün de Pazar Mahallesi esnafımızı ziyaret ettik, onların taleplerini dinledik. Her zaman söylediğim gibi, telefonum daima açık. Bir sıkıntınız, talebiniz olduğunda anında arayın. Sizlerin fikirleri bizim için çok önemli" diye konuştu.

Başkan Mustafa Demir daha sonra 1,5 ay önce Samsun'a atanan İl Müftüsü Seyfullah Çakır'a 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile bir araya geldi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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