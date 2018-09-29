Demir Elmaağaçlı'dan Gümüş Madalya

Samsun'da yapılan Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde milli okçu Demir Elmaağaçlı, gümüş madalya kazandı. Batı Park'ta devam eden Dünya Kupası Finalleri'nde makaralı yay erkekler kategorisinde yarışan Demir Elmaağaçlı, çeyrek finalde Danimarkalı Stephan Hansen'i 146-134, yarı finalde Hindistan'dan Abhishek Verma'yı 147-145 ile geçti.

Demir Elmaağaçlı, finalde ABD'li Kris Schaff ile karşılaştı. Rakibine 148-146 mağlup olan Demir, gümüş madalyada kaldı.

Yarışmada dereceye giren okçulara ödüllerini, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan verdi.

Milli okçu Demir Elmaağaçlı, AA muhabirine, Makaralı Yay Karışık Takım'da altın, erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Dünya Kupası Finalleri'nin ilk gününü Türkiye, birer altın ve gümüş madalya ile kapattı.