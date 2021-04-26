Demir doğrama ustasından Türk işi oyun konsolu
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Demir doğrama ustasından Türk işi oyun konsolu

İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Haberler | Güncel

Demir doğrama ustasından Türk işi oyun konsolu Sivas'ta metal doğramacı Kadir Çil'in atık malzemeler kullanarak tasarladığı Türk işi oyun konsolu dikkat çekiyor.

Demir doğrama ustasından Türk işi oyun konsolu

SİVAS - Sivas'ta metal doğramacı Kadir Çil'in atık malzemeler kullanarak tasarladığı Türk işi oyun konsolu dikkat çekiyor.

Sivas kent merkezi 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde metal doğrama işletmesi bulunan Kadir Çil, yaklaşık 4 yıldır hobi olarak atık malzemelerden farklı ürünler geliştiriyor. Komşularından kullanılmayan metal malzemeleri toplayan Çil, çalışmalarında vida, somun, zincir, yay ve çark gibi malzemeler kullanıyor. Dijitalleşen Dünya'da yeğenlerinin cep telefonu ve tabletler ile araba yarışı, motor yarışı gibi oyunlar oynarken zorlandığını gören Çil, kendi tasarımı oyun konsolunu geliştirdi. Çil'in atık malzemeler kullanarak yaptığı Türk işi oyun konsolu arkadaşları tarafından da beğeni topluyor.

Kullanan beğeniyor

Metal doğrama ustası Kadir Çil, tasarladığı oyun konsolunun çevresindekiler tarafından beğenildiğini belirterek "Oyun konsolu yaptım. Yeğenlerim genelde telefona oyun oynuyorlardı. Araba ve motor yarışı gibi oyunlar oynuyorlardı. Bende bunu daha raht oynasınlar diye, kontrolleri daha rahat olsun diye böyle bir oyun konsolu yaptım. Bu konsolu hurda ve atık malzemelerden yaptım. Yaklaşık 2 gün sürdü. Sürekli yapmadım, boş kaldığım zamanlarda yaptım. Oyun oynaması çok zevkli. Oyun oynayanlar da çok beğeniyorlar. Çok zevkli, oyun oynayanlarda çok beğeniyorlar. Güzel yorumlar alıyorum, herkes beğeniyorlar. Kendi sosyal medya hesabımda paylaştım, güzel yorumlar aldım. Telefonda oyun oynamaya göre gayet zevkli. Ben sanayide ustayım bu konsolda Türk işi oyun konsolu oldu" dedi.

Çil'in arkadaşı olan Metin Bal, atık malzemelerden tasarlanan oyun konsoluyla oyun oynamanın zevkli olduğunu belirterek "Şu an telefonla oynadığımız bu oyunu Kadir ustanın demirlerden yapmış olduğu oyun standıyla keyifli bir şekilde oynamaktayız. Çok harika, telefona göre çok güzel. Telefona göre daha iyi bir kontrolü var. Çarpma kaza gibi olayları minimize edebiliyor" dedi.

Demir doğrama ustasından Türk işi oyun konsolu
Demir doğrama ustasından Türk işi oyun konsolu
Demir doğrama ustasından Türk işi oyun konsolu
Demir doğrama ustasından Türk işi oyun konsolu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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